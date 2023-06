Calciomercato Roma: la Juventus pensa a Missori

Si avvicina sempre di più il 30 giugno, data fissata per raggiungere l'obiettivo 32 milioni di plusvalenze e sul taccuino del g.m. Tiago Pinto ci sono diversi candidati a lasciare Trigoria, uno dei sacrificabili risponde al nome di Filippo Missori. Secondo quanto riportato dal sito dedicato al calciomercato, l'agente del gioiellino giallorosso, Claudio Vigorelli, avrebbe avuto già un incontro con la Juventus proprio per inserirlo nel progetto bianconero per 3-4 milioni di euro. Per lui l'idea sarebbe quella dell'inserimento in Next Gen con vista sulla prima squadra.

(calciomercato.com)

