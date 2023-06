Calciomercato Roma, Kristensen sempre più vicino: concordati termini personali con il giocatore

Il calciomercato della Roma è sempre in movimento e sembra essere sempre più vicino l'approdo in giallorosso di Rasmus Kristensen, esterno destro del Leeds. Tiago Pinto nei giorni scorsi ha iniziato una trattativa con gli inglesi ed è arrivato l'ok del giocatore. Secondo quanto riporta l'esperto in calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, sono stati concordati con il giocatore dei termini personali e la trattativa è in fase avanzata. La Roma vuole sia Kristensen che Llorente in giallorosso nella prossima stagione.

AS Roma have agreed personal terms with Rasmus Kristensen as deal is advancing with Leeds United ?? #transfers

Roma want both Kristensen and Diego Llorente as top targets this summer. pic.twitter.com/8z8nSvwpqF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023