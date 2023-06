Calciomercato Roma, Kluivert ad un passo dalla cessione al Bournemouth

Ore calde in casa giallorossa per quanto riguarda il calciomercato in uscita. Secondo quanto riporta Filippo Biafora de Il Tempo sul suo profilo Twitter, Justin Kluivert, che non è stato riscattato dal Valencia, è ad un passo dalla cessione al Bournemouth. Con il suo trasferimento la Roma incasserebbe denaro utile al raggiungimento dei 30 milioni di plusvalenza da incassare entro il 30 giugno.

