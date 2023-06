Calciomercato Roma: Inter in vantaggio per Frattesi, valutato 30-32 milioni di euro più una contropartita

La Roma ha perso terreno. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, al momento la squadra più vicina all'acquisto di Davide Frattesi sarebbe l'Inter. Il Milan non ha ancora cercato direttamente il centrocampista, ma entro mercoledì potrebbe esserci un incontro tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione. La dirigenza neroverde avrebbe stimato il valore di Frattesi intorno ai 30-32 milioni di euro più una contropartita tecnica e al momento la preferenza del giocatore sarebbe per l'Inter, che spera di cedere Brozovic entro 48 ore. Segue la Juventus, ultima la Roma, quarta nella corsa all'acquisto del centrocampista azzurro.

(alfredopedullà.com)