L'Inter si fa sotto per Frattesi. Il centrocampista azzurro non piace solo alla Roma, ma anche alle due squadre di Milano. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - L'originale", questa sera si starebbero incontrando a cena le dirigenze di Sassuolo e Inter per discutere della situazione di Davide Frattesi.

(Sky Sport)