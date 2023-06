Calciomercato Roma: principio d'accordo tra Inter e Sassuolo per Frattesi. Possibile inserimento del giovane Mulattieri

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Frattesi, cercato in questi ultimi giorni anche dalla Roma. Secondo l'esperto di calciomercato l'incontro tra Sassuolo e Inter avvenuto martedì sera è stato più che positivo, con un principio d'accordo tra i due club e la volontà di chiudere la trattativa. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok di massima e potrebbe essere inserito il giovane nerazzurro Mulattieri che arriverebbe quindi alla corte di Dionisi. Per fare un investimento di questo tipo però bisogna prima fare un'uscita, perciò servirà una conferma del presidente Zhang per concretizzare questo vantaggio e superare la concorrenza di Roma e Juventus.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE