Calciomercato Roma: per Volpato e Missori al Sassuolo si può chiudere in settimana. I giallorossi puntano ad incassare 9-12 milioni

Dopo la cessione di Tahirovic all'Ajax ufficializzata nel pomeriggio, la Roma potrebbe presto rispettare le richieste di plusvalenze sacrificando altri due giovani. Si tratta di Volpato e Missori, entrambi nel mirino del Sassuolo con cui c'è un incontro in programma.

Tiago Pinto conta di incassare, come spiega l'esperto di calciomercato, una cifra tra i 9 e i 12 milioni mantenendo una percentuale sulla futura rivendita proprio come fatto per Tahirovic.

Incontro con il #Sassuolo confermato: la #Roma conta di incassare tra i 9 e i 12 milioni complessivamente per #Volpato e #Missori (bonus in più o in meno) con percentuale da futura vendita https://t.co/G5wW9ycarG — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 18, 2023

Conferme sul buon proseguimento della trattativa che arrivano anche da Gianluca Di Marzio: sul sito dell'esperto di calciomercato si legge come l'affare potrebbe concretizzarsi in settimana.

