Calciomercato Roma: incontro col Sassuolo per chiudere le cessioni di Volpato e Missori

Continua la trattativa tra Roma e Sassuolo per le cessioni di Cristian Volpato e Filippo Missori al club neroverde. Secondo l'esperto di calciomercato il Sassuolo avrebbe in programma un paio di incontri tra lunedì e mercoledì per provare a chiudere queste due trattative, che sarebbero comunque scollegate da quella in corso per Davide Frattesi. Su quest'ultimo l'Inter sarebbe in vantaggio, anche se prima dovrebbe chiudere delle cessioni per definire l'affare. Su di lui ci sono anche Juventus, Roma e Napoli.

