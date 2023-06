Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', ci siamo per il ritorno di Diego Llorente. Il difensore spagnolo tornerà in giallorosso dopo aver terminato la stagione in prestito: va solo definita la formula, se con diritto di riscatto o senza, ma è cosa fatta. Attesa invece per quanto riguarda Gianluca Scamacca: la Roma ha deciso di attendere e alla lunga il West Ham dovrebbe aprire al prestito.

(Sky Sport)