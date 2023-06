Calciomercato Roma: in arrivo N'Dicka a parametro zero, contratto quinquennale. Aouar in città: verrà presentato durante il ritiro

Arrivano le prime novità per quanto riguarda il calciomercato della Roma. Secondo l'esperto di calciomercato i giallorossi starebbero definendo gli ultimi dettagli per l'arrivo del difensore francese Evan N'Dicka, attualmente in forza all'Eintracht Francoforte e in scadenza di contratto con il club tedesco. Il classe 1999 dovrebbe firmare un contratto quinquennale. Nel frattempo il centrocampista Aouar, ex Lione, sarebbe già nella Capitale per cercare casa, con la presentazione ufficiale che potrebbe avvenire nel primo giorno di ritiro estivo dei giallorossi.

(gianlucadimarzio.com)

