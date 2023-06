Ruben Providence lascia definitivamente la Roma. Il classe 2001, infatti, è stato riscattato dal TSV Hartberg, squadra che milita nella prima divisione austriaca, alla quale i giallorossi lo avevano ceduto in prestito durante lo scorso mercato estivo. Ad annunciarlo è stato lo stesso TSV Hartberg con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Providence lascia la Roma dopo non aver collezionato nemmeno una presenza in prima squadra.

(tsv-hartberg-fussball.at)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE