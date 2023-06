Calciomercato Roma: il Sassuolo vuole vendere Frattesi entro il 30 giugno. Spunta anche il Milan

Il Sassuolo è pronto a cedere Davide Frattesi e vuole farlo entro il 30 giugno. La società neroverde valuta il centrocampista 35/40 milioni, ma accetterebbe di incassare meno denaro in cambio di alcune contropartite tecniche. Il ventitreenne piace a Roma (che possiede il 30% della futura rivendita) e nell'affare con i giallorossi potrebbero rientrare due giovani come Volpato e Missori. Il calciatore interessa anche a Inter e Juventus, ma sullo sfondo spunta il Milan, che però non vuole partecipare a eventuali aste.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE