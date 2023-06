Calciomercato Roma, il Sassuolo apre alla cessione di Berardi: valutazione 20 milioni, piace anche a Lazio e Fiorentina

Nonostante il rinnovo di contratto di un anno fa fino al 2027, il futuro di Domenico Berardi potrebbe essere lontano dal Sassuolo. Il club neroverde, secondo il sito di calciomercato, avrebbe aperto uno spiraglio alla sua cessione, col giocatore pronto a sfruttare un'occasione per migliorare la propria carriera. La richiesta è intorno ai 20 milioni e finora non si registrano offerte concrete, solo gli interessamenti di Roma, Lazio e Fiorentina. I giallorossi tra l'altro hanno in questo momento altre situazioni in piedi con il club neroverde (Volpato, Missori e Frattesi). Nel 2016 la Juventus si era interessata moltissimo al giocatore, ma il classe 1994 fece di tutto per restare al Sassuolo. Ora il giocatore potrebbe provare una nuova esperienza.

(calciomercato.com)

