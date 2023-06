Calciomercato Roma: ieri incontro tra Juventus e Sassuolo per Frattesi. Prossima settimana meeting tra i neroverdi e il Milan

Tutti pazzi per Davide Frattesi. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la Juventus ha incontrato nella giornata di ieri il Sassuolo per parlare del centrocampista e potrebbero inserire nell'affare delle contropartite tecniche come De Winter, Barrenechea e Ranocchia per provare ad abbassare la richiesta economica. Il calciatore però interessa anche a Inter, Roma, Napoli, Lazio e Milan, che nella prossima settimana ha programmato un meeting con il club neroverde. La sensazione è che le trattative dureranno molto perché tutte le pretendenti dovranno cedere alcuni calciatori prima di affondare il colpo.

(corsport)