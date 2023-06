Ha disputato una stagione su alti livelli con la maglia dell'Empoli ed è reduce dal Mondiale U20 con l'Italia: non è un caso che Tommaso Baldanzi sia nei pensieri di diversi club, anche se secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto durante "Calciomercato - L'Originale", non c’è al momento un’offerta concreta che possa far vacillare il club di Corsi. Sul classe 2003, che in stagione ha totalizzato 27 presenze e 4 gol complessivi, c’è da registrare l’interesse di Roma e Milan.

(Sky Sport)