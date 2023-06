La Roma vuole riportare Diego Llorente nella Capitale. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', la società giallorossa è al lavoro per trovare un nuovo accordo con il Leeds per il difensore centrale spagnolo. Tiago Pinto sta studiando la formula per convincere il club inglese a cedere nuovamente il calciatore.

(Sky Sport)