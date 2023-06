Calciomercato Roma, futuro incerto per Wijnaldum: non solo il ritorno in Olanda, spunta l'ipotesi Arabia Saudita

Georginio Wijnaldum sembra essere destinato a tornare al PSG dopo l'esperienza alla Roma, ma al momento anche la permanenza in Francia appare complicata. Secondo quanto riferito dal sito francese, il centrocampista vuole lasciare Parigi e tra le opzioni principali c'è il ritorno in Olanda (PSV e Feyenoord interessati), ma questa soluzione non rappresenta la sua priorità. Nelle ultime settimane però l'entourage del classe '90 è stato contattato anche da alcuni club dell'Arabia Saudita, che però non sarebbero disposti ad accontentare le richieste economiche del PSG e del giocatore. Wijnaldum comunque si considera un calciatore di livello top e vorrebbe continuare a giocare in un grande club europeo.

(footmercato.net)

