Calciomercato Roma: Frattesi sempre nel mirino. Per l'attacco idea Icardi

Davide Frattesi è seguito da Juventus, Inter ma anche e ancora dalla Roma, oltre che dall'Inghilterra, mentre il Sassuolo aspetta solo l'offerta giusta, tra contanti e giocatori, per lasciar partire il 23enne centrocampista. La società giallorossa ha qualche vantaggio, potendo contare sul 30% del valore del cartellino, ma a Trigoria c'è una nuova priorità, trovare un attaccante che copra l'assenza dell'infortunato Tammy Abraham. Tra i nomi che circolano, c'è anche quello suggestivo di Mauro Icardi, attualmente in prestito in Turchia dal Psg. Il club parigino - dove al momento è tornato dalla Capitale Georginio Wijnaldum e stanno per arrivare Marco Asensio e il centrocampista dello Sporting Lisbona Manuel Ugarte - potrebbe far concretizzare l'ipotesi, anche se l'ultima parola su entrate e uscite spetterà al successore del tecnico Christophe Galtier, ormai sull'uscio per dare il testimone a Julian Nagelsmann. [...]

(ansa)