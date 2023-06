Calciomercato Roma: Frattesi primo obiettivo dell'Inter dopo la cessione di Brozovic

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il calciomercato di Roma e Inter. I nerazzurri avrebbero chiuso per la cessione di Brozovic all'Al-Nassr per 23 milioni e secondo il giornalista Fabrizio Romano vorrebbero reinvestire tutti i soldi ricavati per Davide Frattesi. Il classe 1999 del Sassuolo diventerebbe quindi il primo obiettivo per il centrocampo di Inzaghi, in attesa delle visite mediche e la firma sul contratto del croato con il club saudita.

Inter are now planning to re-invest all the money they got from Brozović deal on Davide Frattesi. He’s the top target for the midfield. ?⚫️? #Inter



Club still cautious waiting for all the documents to be signed after medical tests on Friday… then, official bid to Sassuolo. pic.twitter.com/vv2PNeXSrP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023