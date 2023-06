Calciomercato: su Frattesi la Roma insiste, il Brighton di De Zerbi si defila

Giornate importanti in casa giallorossa per quanto riguarda le cessioni ed il raggiungimento dell'obiettivo dei 30 milioni da incassare entro il 30 giugno. Durante l'incontro avvenuto oggi tra Carnevali e Tiago Pinto per trattare la questione Frattesi, dal quale si incasserebbe il 30% del ricavato della cessione, si è parlato anche delle squadre interessate all'ex giallorosso. Tra queste è stato fatto il nome di un club inglese. Secondo quanto riporta il sito dell'esperto in calciomercato, si tratterebbe del Brighton. Il club allenato da De Zerbi però non sarebbe interessato al giocatore.

(alfredopedulla.com)

