Calciomercato Roma: domani probabile incontro con gli agenti di Scamacca. Manca l'ok del West Ham al prestito

Continua il lavoro di Tiago Pinto per le entrate e uscite della Roma nel prossimo calciomercato estivo. Come detto da Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - L'originale" il general manager è arrivato a Londra questa sera e porterà avanti la trattativa per Scamacca, con un incontro con gli agenti del giocatore che potrebbe avvenire già nella giornata di domani. Il classe 1999 ha dato massima priorità alla Roma, ma servirà l'apertura del West Ham per il prestito. In uscita il portoghese farà un giro di mercato inglese per capire la fattibilità delle uscite di Vina e Kluivert, che piacciono al Bournemouth.

(Sky Sport)