Continua a muoversi il mercato in uscita della Roma. Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di calciomercato, domani ci sarà un incontro fra la dirigenza giallorossa e quella del Sassuolo per perfezionare i trasferimenti in neroverde di Cristian Volpato e Filippo Missori, dai quali la Roma conta di incassare tra i 9 e i 12 milioni di euro.

(alfredopedullà.com)