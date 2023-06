Dopo la firma di Ndicka, Tiago Pinto volerà a Londra. Come riferito da Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - L'originale", domani il general manager giallorosso volerà in Inghilterra sia per provare a concretizzare qualche cessione sia per andare avanti nella trattativa per Scamacca. Gli agenti del ragazzo sono a Londra e Pinto vuole capire la fattibilità dell'operazione fra costi e formula.

(Sky Sport)