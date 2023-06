Calciomercato Roma: distanza col Paok per Villar, Pinto chiede 6 milioni

Tra i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di José Mourinho c'è anche Gonzalo Villar, di ritorno dal prestito al Getafe. Il centrocampista spagnolo piace al PAOK Salonicco e, secondo il sito dedicato alle trattative, c'è distanza con la valutazione della Roma: il club greco, infatti, può spingersi fino a 4,5-5 milioni di euro, mentre il General Manager giallorosso Tiago Pinto chiede 6 milioni per lasciarlo partire. Non è comunque escluso che possa essere trovata un'intesa.

(tuttomercatoweb.com)

