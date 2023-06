Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Tielemans verso l'Aston Villa, c'è l'accordo

Tra i nomi accostati alla Roma in questa sessione estiva di calciomercato per rinforzare il centrocampo c'è anche quello di Youri Tielemans, che si libera a parametro zero dal Leicester. Secondo le informazioni del giornalista David Ornstein di "The Athletic", il belga classe '97 resterà in Inghilterra: l'Aston Villa, infatti, ha raggiunto un accordo per l'ingaggio del centrocampista che, dopo aver completato le visite mediche di rito, firmerà il contratto che lo legherà al club inglese.

? EXCL: Aston Villa have agreed a deal to sign Youri Tielemans. Doing medical before finalising contract. 26yo midfielder set to join as free agent after Leicester deal expired. #AVFC overcame plenty of competition for Belgium international @TheAthleticFC https://t.co/icWVeVNvqg — David Ornstein (@David_Ornstein) June 10, 2023