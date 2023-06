L'Everton è pronto a offrire circa 31 milioni di euro alla Roma per riportare Tammy Abraham in Premier League. Lo rivela il tabloid inglese, che spiega come il centravanti giallorosso sia il primo obiettivo dei Toffees in sede di calciomercato. La Roma è propensa ad ascoltare offerte per il classe '97, che non è destinato a tornare al Chelsea, visto che i Blues non hanno intenzione di sfruttare il diritto di recompra a loro disposizione, fissato a circa 80 milioni di euro.

(thesun.co.uk)

