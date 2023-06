Calciomercato Roma, dall'Arabia Saudita: previsto un incontro a Londra tra Mourinho e il presidente dell'Al-Ahli

José Mourinho sembra aver deciso di voler proseguire la sua avventura alla Roma, ma lo Special One sarebbe ancora nel mirino degli arabi. Il tecnico portoghese venne ripetutamente accostato all'Al-Ittihad, all'Al-Nassr e alla nazionale dell'Arabia Saudita, ma decise di rifiutare le offerte poiché non si sentiva ancora a fine carriera e voleva continuare ad alti livelli. Questa volta, però, si sarebbe fatto sotto l'Al-Ahli ed è previsto un incontro a Londra tra l'allenatore della Roma e il presidente del club arabo, Walid Moaz. Mourinho, infatti, si sta godendo le vacanze nella capitale inglese e ieri è stato pizzicato in un negozio dell'Adidas.