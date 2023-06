Calciomercato Roma, dalla Turchia: Galatasaray su Tielemans, offerto un quadriennale a 4 milioni a stagione più 4 di bonus alla firma

Tutti pazzi per Youri Tielemans. Il centrocampista belga piace molto alla Roma e i contatti con l'entourage del calciatore sono frequenti, ma il pericolo per i giallorossi arriva dalla Turchia e si chiama Galatasaray. Secondo quanto riportato dal sito sportivo, la società turca è fortemente interessata al ventiseienne, tanto da aver presentato una super offerta: contratto quadriennale a 4 milioni di euro a stagione più 4 milioni di bonus alla firma (uno all'anno). Tielemans piace anche a Liverpool e Milan, ma si è preso un po' di tempo per decidere la sua prossima squadra.

