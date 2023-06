Calciomercato Roma, dalla Spagna: Mourinho non convince Al-Khelaifi. Luis Enrique in vantaggio per la panchina del PSG

José Mourinho ha un contratto fino al 2024 con la Roma, ma da molto tempo si parla di un possibile interesse da parte del PSG. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo, la società parigina è alla ricerca di un nuovo allenatore e al momento l'obiettivo principale è Luis Enrique. La trattativa è già iniziata e la proprietà è molto ottimista per quanto riguarda la buona riuscita dell'affare. L'ex ct della Spagna è in vantaggio su Mourinho (che non convince il presidente Al-Khelaifi) e Thiago Motta e inoltre è l'unico profilo approvato all'unanimità dalla società.

