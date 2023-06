Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Celta Vigo insiste per Carles Perez. Si può chiudere a 6,5 milioni

Dopo una stagione in prestito, il Celta Vigo vuole di nuovo Carles Perez, ormai fuori dai progetti della Roma. Il club giallorosso, per il catalano, ha già rifiutato una prima offerta di cinque milioni presentata dal Celta, chiedendone 8. Come scrivono dalla Spagna, però, la sensazione è che si possa chiudere intorno ai 6,5 milioni, con il club spagnolo pronto a presentare la sua offerta alla Roma e fiducioso per la chiusura dell'operazione. Sul giocatore ci sono anche Mallorca, Almeria oltre ad un interesse da club dell'Arabia Saudita.

