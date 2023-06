Calciomercato Roma, dalla Spagna: i giallorossi valutano Carles Perez 8 milioni. Su di lui Celta Vigo, Mallorca, Almeria e due club arabi

Il Celta Vigo ha deciso di non riscattare Carles Perez per 10 milioni di euro e ora la Roma sarà costretta a imbastire un'altra trattativa per piazzare nuovamente l'attaccante. Secondo quanto appreso dal sito spagnolo, la società giallorossa sarebbe disposta a cedere il giocatore per un'offerta intorno agli 8 milioni di euro. Il Celta Vigo potrebbe tornare alla carica dato che ora la richiesta della Roma si è abbassata, ma Tiago Pinto ha ricevuto delle chiamate anche dal Mallorca, dall'Almeria e da due club dell'Arabia Saudita.

