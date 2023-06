Calciomercato Roma, dalla Francia: i giallorossi aprono alla cessione di Belotti. Su di lui Fiorentina, Atalanta, Bologna e tre club esteri

Nonostante il rinnovo automatico fino al 2025, Andrea Belotti potrebbe lasciare la Roma già in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal sito francese, la società giallorossa non sarebbe contraria a una partenza del 'Gallo', soprattutto in caso di arrivo di Gianluca Scamacca. Fiorentina, Atalanta e Bologna avrebbero già contattato l'entourage del calciatore e anche il Brighton di Roberto De Zerbi è alla ricerca di un nuovo attaccante. In Spagna, invece, il classe '93 interessa a Siviglia e Valencia. L'infortunio di Tammy Abraham però potrebbe rimandare l'addio di Belotti a gennaio.

(footmercato.net)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE