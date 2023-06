Calciomercato Roma: contatti in corso con il Sassuolo per Volpato

Il giovane attaccante della Roma Cristian Volpato potrebbe partire nella prossima sessione di mercato estiva, destinazione Sassuolo. Il classe 2003 era già stato valutato dai neroverdi nelle scorse sessioni di mercato quando i giallorossi si erano interessati a Frattesi, in questo momento vicino alla Juventus. Secondo il sito di mercato ci sarebbero contatti in corso in questo momento tra la Roma e il Sassuolo, con Volpato che potrebbe quindi approdare in Emilia-Romagna quest'estate.

(tuttomercatoweb.com)

