Le sirene arabe suonano cantano anche in direzione Leonardo Spinazzola. Come anticipato ieri da LR24, gli occhi dei sauditi si sono posati sull'esterno giallorosso che ha compiuto 30 anni lo scorso marzo. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, quest'estate può diventare decisiva per il futuro di Spinazzola.

