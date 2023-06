Calciomercato Roma: con lo Spezia l'ultima di Wijnaldum e un'occasione per parlare di Nzola. L'attaccante costa 10 milioni

Roma-Spezia sarà l'ultima partita con la maglia giallorossa per Georginio Wijnaldum, che, secondo la testata specializzata in calciomercato, non sarà riscattato dal club capitolino, dopo essere finito al centro di una feroce contestazione social per la prestazione fornita nella finale di Europa League contro il Siviglia.

Ma il match contro i bianconeri sarà anche l'occasione per osservare da vicino M'Bala Nzola, attaccante dello Spezia che piace tanto alla Roma, pronta a sfidare la Fiorentina e un folto numero di squadre estere per l'attaccante angolano. Per il loro centravanti, i liguri chiedono 10 milioni di euro. Domani ci sarà l'occasione per un primo contatto tra le dirigenze.

(calciomercato.com)

