Calciomercato Roma, club a lavoro con il Leeds per Kristensen: si ragiona sul tipo di prestito

La Roma ha individuato il suo nuovo laterale destro: si tratta di Rasmus Nissen Kristensen. Il club giallorosso ha raggiunto un'intesa totale con il giocatore danese, ora c'è da trattare con il Leeds. Come scrive Gianluca Di Marzio, i giallorossi stanno lavorando per un prestito, con Tiago Pinto che sta cercando di capire se inserire o meno l'opzione di riscatto e, in caso, a quali condizioni. Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana sono previsti sviluppi definitivi per quanto riguarda l'esito della trattativa.

