Tiago Pinto deve cercare di incassare circa 30 milioni di euro entro il 30 giugno per rispettare i paletti imposti dalla UEFA e tra i vari calciatori in uscita c'è anche Gonzalo Villar. Il centrocampista è tornato dal prestito al Getafe, ma è destinato a lasciare nuovamente la Capitale. Secondo quanto riferito dal sito dell'esperto di calciomercato, sul calciatore ci sono Genoa e Cagliari. Villar vorrebbe rimanere in Italia e la Roma chiede 4 milioni di euro.

