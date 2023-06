La Roma si muove per Savio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano sportivo, Tiago Pinto ha avviato una trattativa con il Troyes per l'attaccante brasiliano. Il classe 2004 può agire sia da esterno sia da trequartista ed è di piede mancino. La Roma lo ha seguito con grande attenzione durante il Mondiale Under 20 (1 gol e 3 assist) e ora è pronta ad affondare il colpo. Data la sua età, Savio potrebbe giocare anche per la Primavera per qualche mese.

(corsport)