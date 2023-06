Calciomercato Roma, anche Kamada nel mirino dei sauditi. Giallorossi non in corsa

La destinazione di Daichi Kamada potrebbe essere l'Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal giornalista di calciomercato.com Daniele Longo sul suo profilo Twitter, il giapponese in scadenza con l'Eintracht Francoforte sarebbe nel mirino dei sauditi. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile inserimento da parte della Roma che però, stando a quanto riporta Longo, al momento non sarebbe in corsa per il centrocampista.

Esclusiva: offerte dall’Arabia Saudita per Kamada. Il giapponese però aspetta ancora il Milan, una scelta precisa e convinta. Oggi, Roma non in corsa @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) June 29, 2023