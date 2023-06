Calciomercato Roma: accordo raggiunto con Llorente, club al lavoro per trovare la formula migliore

Diego Llorente ha lasciato un buon ricordo nella Capitale e le sue prestazioni sono state apprezzate anche da José Mourinho, il quale sta spingendo per riaverlo in rosa. Come affermato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Roma è in contatto con il Leeds per riportare il difensore spagnolo in giallorosso. Il club capitolino ha già raggiunto l'accordo con il calciatore (che vuole tornare a Roma), mentre le due società sono al lavoro per concordare la formula migliore.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2023