Continua incessante il calciomercato giallorosso, sia in entrata che in uscita. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, intervenuto durante "Calciomercato - L'Originale", la Roma avrebbe chiuso l'accordo con il Leeds per il ritorno di Diego Llorente in prestito, dopo i sei mesi giocati nella capitale in quest'ultima stagione. In chiave cessioni invece settimana prossima potrebbe arrivare la chiusura con il Sassuolo per le cessioni di Volpato e Missori.

(Sky Sport)