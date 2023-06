Dopo la fine della stagione, Gini Wijnaldum è volato in ritiro con l'Olanda ma il suo futuro è tutto da scrivere, con la Roma che difficilmente lo riscatterà. Secondo quanto riportato i media olandesi, il PSV Eindhoven ha messo gli occhi su di lui. Si tratterebbe di un ritorno in quella che per 4 anni (dal 2011 al 2015) è già stata casa sua. Sarebbe anche il regalo perfetto per il neo allenatore Peter Bosz, c'è però da trattare con il PSG.

(vi.nl)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE