Calciomercato: la Lazio si muove per Zaha

Tra i nomi circolati in passato per l'attacco della Roma c'è Zaha, in scadenza di contratto con il Crystal Palace. Come scrive Fabrizio Romano su Twitter, la Lazio ha avuto un approccio con l'attaccante per ingaggiarlo a costo zero. Si può aprire una trattativa, come sottolinea il giornalista, ma non è un affare facile in questo momento viste le diverse possibilità arrivate sul tavolo di Zaha.

Excl: Lazio have now approached Crystal Palace forward Wilfried Zaha on potential free deal. Negotiations took place but it’s not an easy deal at this stage. ??? #transfers #CPFC

Zaha has many proposals and so will assess his options soon. pic.twitter.com/mMu2G5xrGz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023