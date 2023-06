Calciomercato Roma: incontro tra Juventus e Sassuolo per Frattesi. Domani meeting con i giallorossi

In attesa di capire il futuro di Adrien Rabiot, la Juventus ha messo nel mirino Davide Frattesi per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo l'esperto di calciomercato oggi pomeriggio le dirigenze dei bianconeri e del Sassuolo si sono incontrate per parlare proprio del classe 1999, seguito anche da Inter e Roma, con l'amministratore delegato neroverde Giovanni Manna che in precedenza aveva incontrato a pranzo l'ad nerazzurro Beppe Marotta.

Domani, infatti, il Sassuolo incontrerà la dirigenza della Roma per parlare di Frattesi.

(gianlucadimarzio.com)

