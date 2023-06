Calciomercato, dall'Inghilterra: trattativa Atletico-Al Hilal per Morata. Pronto un contratto da 47 milioni a stagione per lo spagnolo

L'Al Hilal tratta con l'Atletico Madrid per portare in Arabia Saudita anche Alvaro Morata, attaccante accostato alla Roma durante le ultime settimane. Lo riporta il tabloid, spiegando come quella che dovrebbe essere la prossima squadra di Ruben Neves e Kalidou Koulibaly è pronta a chiudere con gli spagnoli per una cifra di poco superiore ai 23 milioni di euro. Se l'operazione dovesse andare in porto, l'ex centravanti della Juventus firmerebbe un contratto da circa 47 milioni di euro a stagione.

(dailymail.co.uk)

