Calciomercato, dalla Spagna: l'Al-Taawon offre 50 milioni all'anno a Morata. Nel rinnovo con l'Atletico clausola rescissoria da 10 mln

L'Arabia Saudita chiama anche Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, di recente accostato anche alla Roma: è quanto fa sapere il sito del quotidiano sportivo spagnolo. L'Al-Taawon, squadra quinta classificata nell'ultimo campionato saudita, qualche settimana fa ha tentato l'attaccante con un'offerta da 50 milioni all'anno. Ma, al di là dell'aspetto economico, Morata considera la sua situazione familiare come una priorità nel valutare gli spostamenti di mercato e la sua famiglia non vede di buon occhio un cambiamento così radicale. Inoltre, l'Al-Taawon ha sede a Burayda, città non ritenuta così allettante come le altre principali città del paese.

Inoltre, qualche settimana fa Morata ha rinnovato il suo contratto con l'Atletico Madrid fino al 2026 e sul nuovo accordo è presente una clausola rescissoria da 10 milioni di euro.

(marca.com)

