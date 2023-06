Calciomercato: Cuadrado lascia la Juventus a parametro zero

Juan Cuadrado lascerà la Juventus a parametro zero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il terzino colombiano ha il contratto in scadenza il 30 giugno e non rinnoverà con i bianconeri. Cuadrado, accostato anche alla Roma, è seguito da numerosi club e sceglierà l'opzione migliore.

Juan Cuadrado will leave Juventus as a free agent. Decision made on both club and player side, they will part ways. ??

There are many clubs keen on signing Cuadrado, waiting on best option. pic.twitter.com/KGNddsE9dn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023