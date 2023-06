Calciomercato, contatti Milan-Atletico Madrid per Morata

Il Milan si fa sotto per Alvaro Morata. Secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato, la dirigenza del club rossonero avrebbero avuto dei contatti con quelli dell'Atletico Madrid per cercare di intavolare una trattativa per arrivare all'attaccante spagnolo, accostato anche alla Roma.

(tuttomercatoweb.com)

Conferme da Gianluca Di Marzio. Il giornalista esperto durante "Calciomercato - L'originale" ha confermato le voci che vogliono i rossoneri sullo spagnolo: il Milan sta ragionando sul possibile affare, cercando di capire pro e contro e costi fra clausola e ingaggio del giocatore.

(Sky Sport)