Calciomercato: Aquilani è il nuovo allenatore del Pisa

Dopo l'arrivo di Aleksandar Kolarov come direttore sportivo e le recenti voci di contatti con Daniele De Rossi per il ruolo di allenatore, il Pisa punta sulla panchina a un altro ex giallorosso. Secondo il giornalista è fatta per l'arrivo di Alberto Aquilani, con l'ex tecnico della Fiorentina primavera (con cui ha vinto tre Coppe Italia e due Supercoppe) che sarebbe stato scelto direttamente dal dg Giovanni Corrado. Il classe 1984 dovrebbe quindi firmare un contratto biennale con il club toscano, che diventerà quindi la sua prima esperienza ufficiale tra i professionisti.

(gianlucadimarzio.com)

