Calciomercato, ag. Verratti: "É presto, abbiamo bisogno di altre 2-3 settimane"

SKY SPORT - Il futuro di Marco Verratti potrebbe essere lontano da Parigi, dopo 11 anni consecutivi con la maglia del PSG. Sul futuro del centrocampista azzurro, che di recente era stato accostato alla Roma e a un importante club saudita, ci sono le parole dell'agente Rafaela Pimenta: "Non facciamo casino, il mercato è appena iniziato. E non vorrei fare casino se parlo. C'è un percorso da fare. É presto, abbiamo bisogno di 2-3 settimane ancora per capire come va. Verratti veste la maglia della nazionale con fierezza. Ed é già sufficiente".